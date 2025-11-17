GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di CASTELLAMMARE DI STABIA:
VIA FRANCESCO SAVERIO MASCIA
VIA GIACOMO LEOPARDI
VIA GIOVANNI PASCOLI
VIA LUIGI EINAUDI
VIA MACELLO
VIALE EUROPA
E TUTTE LE TRAVERSE DELLA ZONA
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 15:00 di lunedì 17 novembre 2025.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri rubinetti.
