Castellammare – Maltratta la convivente, arrestato 39enne

Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, hanno rintracciato in corso Alcide De Gasperi a Castellammare di Stabia, un 39enne stabiese sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali per aver commesso una rapina nel luglio del 2014.

L’uomo è stato arrestato in esecuzione di un decreto di sospensione della misura alternativa emesso dal Magistrato del Tribunale di Sorveglianza di Napoli che ha revocato il beneficio, disponendo l’immediata carcerazione, poiché nei giorni scorsi si era reso responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni della convivente.