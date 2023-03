Castellammare – Lancia cocaina dalla finestra, arrestato 20enne

Lancia la cocaina dalla finestra ma trova i carabinieri a raccoglierla. 20enne in manette per droga

I carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio E.D.G, 20enne del posto già sottoposto ai domiciliari.

Durante una perquisizione nella sua abitazione i militari hanno rinvenuto 37 dosi di cocaina, 15 grammi di hashish e 120 euro ritenuti provento illecito. Ha provato a lanciare una parte dello stupefacente dalla finestra ma a raccoglierla c’erano altri militari, già posizionati attorno allo stabile. L’uomo è ora in carcere, in attesa di raccontare al giudice la sua versione dei fatti.