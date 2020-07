Castellammare – Installati due attraversamenti stradali in via Cosenza

Installati in via Cosenza, al rione San Marco di Castellammare di Stabia, due attraversamenti stradali per una larghezza complessiva di circa 7 metri. Il mezzo che li affronta procede in orizzontale senza l’effetto sali-scendi, riducendo di fatto l’impatto e le vibrazioni sui fabbricati circostanti specie con i veicoli pesanti. Gli attraversamenti usati come dissuasori consentono poi il rallentamento dei veicoli.

Le vibrazioni erano dovute alla velocità dei mezzi. Con i dissuasori i mezzi sono costretti a rallentare e le vibrazioni scompaiono. Oltre agli attraversamenti è stata apposta anche la segnaletica orizzontale e verticale in modo da garantire la sicurezza stradale per ridurre l’indice di incidenza legato ai gravi incidenti che si sono avuti in quella zona per anni.