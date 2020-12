Castellammare – Il direttore degli Scavi di Pompei Massimo Osanna cittadino onorario

“Abbiamo appena approvato in consiglio comunale la delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria al professore Massimo Osanna, direttore dei Musei Italiani e attuale direttore ad interim del Parco Archeologico di Pompei, “per gli altissimi meriti civili e culturali conseguiti nell’azione istituzionale e scientifica svolta dal 2014 al 2020, che ha portato all’apertura del Museo Archeologico dell’Antica Stabiae Libero D’Orsi presso il Palazzo Reale di Quisisana, e per l’azione di tutela, di studio, di valorizzazione del patrimonio archeologico di Castellammare di Stabia e del sistema delle ville romane sulla collina di Varano”. Lo rende noto il sindaco Gaetano Cimmino.