GORI comunica che sono in corso mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione idrica a causa di un GUASTO IMPROVVISO, nelle seguenti zone del Comune di CASTELLAMMARE DI STABIA:
SALITA SANTA CROCE
VIA CARMINE APUZZO
VIA MEZZAPIETRA
VIA MICHELI
VIA MONACIELLO
VIA NUOVA EREMITAGGIO
VIA PERGOLA
VIA SANTO
VIA SUPPORTICO
VIA VARANO
VIALE DELLE TERME
tutte le relative traverse della zona
I tecnici sono al lavoro per provvedere alla riparazione del guasto.
Il ripristino della normale erogazione idrica avverrà gradualmente a partire dalle 21:30 di giovedì 9 ottobre 2025.
Si segnala che alla riapertura del flusso idrico potrebbero verificarsi transitori fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata, per i quali si consiglia di far scorrere per alcuni minuti l’acqua dai propri
