Castellammare/Gragnano – Tentato omicidio, fermati 3 ventenni

I Carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia, in esecuzione di un’ordinanza

applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Gip del Tribunale di TorreAnnunziata, su richiesta di questa Procura, hanno proceduto all’arresto di tre ventenni di Gragnanoe Castellammare di Stabia, gravemente indiziati del reato di tentato omicidio aggravato ai danni diun loro coetaneo.

Le indagini, espletate dai militari della Sezione Operativa di Castellammare di Stabia e coordinateda questa Procura della Repubblica, hanno permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dei tre ragazzi, che il 25 febbraio 2025, in risposta ad una precedente aggressione subita da un loro amico, si sarebbero organizzati insieme allo stesso e ad un quinto ragazzo, questi ultimi due

già detenuti per lo stesso fatto, per tendere un agguato ai danni del presunto aggressore.

Durante questa spedizione punitiva i cinque ragazzi, dopo aver individuato la vittima, l’avrebbero accerchiata, colpendola ripetutamente con calci e pugni, nonché sferrandole una coltellata al fianco,

diretta in modo non equivoco a cagionarne la morte.

Le attività investigative, condotte tempestivamente e supportate dall’analisi dei fotogrammi estratti

dai filmati degli impianti di videosorveglianza attivi sul luogo del delitto, dalla denuncia-querela

sporta dalla vittima e dalle escussioni dei testimoni, hanno permesso di far emergere gravi indizi di

colpevolezza a carico dei tre odierni arrestati, i quali, al termine delle formalità di rito, sono stati

sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.