Castellammare/Gragnano – Controlli nella movida: ecco il bilancio

Controlli nella movida di Castellammare e a Gragnano per i carabinieri della locale compagnia.

I militari hanno identificato 493 persone e controllato 169 veicoli. Durante i controlli al codice della strada sono state denunciate 2 persone per guida in stato di ebbrezza.

Controlli al codice della strada con il delivery nel mirino e verosimilmente diverse ordinazioni saltate.

I carabinieri hanno elevato 58 contravvenzioni in totale. Tra queste 10 per le modifiche delle caratteristiche costruttive del mezzo: bauletti coibentati e contenitori di pizze ben saldati sull’estremità del sellino. Lavori di design abusivi che non rispettano le norme sulla sicurezza mettendo a rischio chi guida un mezzo a due ruote.

Non sono mancati i controlli antidroga con ben 14 ragazzi segnalati alla prefettura perché trovati con modiche quantità di sostanza stupefacente.

Tre le fessure di un muretto, invece, i carabinieri hanno trovato 20 grammi di cocaina pronta per essere venduta al dettaglio.