Castellammare/Gragnano – Controlli dei carabinieri: il bilancio

A Castellammare di Stabia e a Gragnano i carabinieri hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nelle zone della movida ma non solo.

Durante le operazioni con i carabinieri del Nas e con la polizia municipale sono stati controllati 76 veicoli e identificate 236 persone.

Controllate anche diverse attività di ristorazione. In due ristoranti del centro i carabinieri hanno constatato diverse carenze igienico sanitarie e in una in particolare sono stati sequestrati 80 chili di prodotti alimentari per mancata tracciabilità e non idonea conservazione. Per i due imprenditori sanzioni che raggiungono complessivamente i 6mila e 500 euro.

A Gragnano, invece, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 84 cartucce di diverso calibro. Tra le munizioni, nascoste tra le mura di via San Giacomo in località Monte Megano, anche un coltello a scatto.

Non sono mancati i controlli al codice della strada con 37 contravvenzioni elevate