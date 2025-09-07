Castellammare/Gragnano – Controlli dei Carabinieri, il bilancio

Alle prime luci dell’alba sono terminati i controlli anti movida a Castellammare di Stabia e a Gragnano da parte dei carabinieri della locale compagnia.

Durante le operazioni effettuate con i Nas di Napoli e gli agenti della polizia municipale sono state denunciate 4 persone. Non sono mancati i controlli alle attività commerciali e al codice della strada.

Il titolare di un ristorante è stato sanzionato per carenze igienico sanitarie. Nella cella frigorifero dell’attività i militari hanno trovato 25 chili di prodotti alimentari privi di tracciabilità. Per l’imprenditore una sanzione pari a 4mila e 500 euro.

A Gragnano un 40enne è stato denunciato per ubriachezza molesta, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri – allertati dalla centrale operativa – sono intervenuti all’altezza di un bar del posto dove l’uomo, verosimilmente ubriaco, disturbava e metteva in pericolo i passanti.

Un 26enne di Castellammare, invece, dovrà rispondere di detenzione abusiva di munizioni. Nel bagagliaio della sua Dacia, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 159 cartucce calibro 12. L’uomo, senza alcun titolo di porto o detenzione, ha tentato invano di giustificarsi parlando della propria passione per la caccia. Stessa sorte per un 55enne trovato in possesso di un coltello.

Durante i controlli al codice della strada – per un totale di ben 68 contravvenzioni – è stato denunciato un 18enne per guida senza aver mai conseguito la patente con recidiva nel biennio.

Controllati 95 veicoli e identificate 397 persone.