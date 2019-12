Castellammare/Gragnano – Contrasto ai botti illegali, raffica di sanzioni e un arresto

Contrasto ai botti illegali. Carabinieri arrestano un 23enne. In casa 87 petardi artigianali

87 petardi fabbricati artigianalmente e 12 chili di botti destinati alla vendita senza autorizzazione. Questo il bilancio del sequestro effettuato pochi minuti fa dai carabinieri della Stazione di Gragnano.

L’uomo che li deteneva nella sua abitazione, un 23enne incensurato, è stato arrestato e sanzionato amministrativamente per 5000 euro

Il giovane è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.

Sono invece 45 i chili di botti sequestrati tra le strade di Castellammare di Stabia poiché venduti senza alcuna autorizzazione.

I venditori sono stati sanzionati per complessivi 10mila euro.