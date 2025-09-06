Castellammare/Gragnano – Continua l’operazione Continuum Bellum 3 da parte dei Carabinieri: il bilancio

Con la fine dell’estate non si ferma la stretta sui territori dei Monti Lattari e dell’area stabiese. Nell’ambito dell’operazione “Continuum Bellum 3”, i carabinieri hanno messo a segno una serie di interventi che hanno portato a sequestri e anche ad un arresto.

A Gragnano, un uomo di 37 anni è finito in manette con l’accusa di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti, oltre che di detenzione abusiva di munizioni. L’indagine è partita da un terreno isolato in località Caiazzo, a Casola di Napoli, dove i militari hanno individuato tre piazzole coltivate a canapa indiana: circa 150 piante già in fase di fioritura.

La perquisizione scattata subito dopo nella sua abitazione ha permesso di rinvenire un 40 chili di canapa essiccata, oltre mezzo chilo di marijuana suddivisa in 140 bustine già pronte per lo smercio, due bilancini di precisione e tutto il necessario per il confezionamento. Nella stessa abitazione sono stati trovati anche sei proiettili calibro 38. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Poggioreale.

A Castellammare di Stabia, invece, i controlli si sono concentrati nell’area nota come “ex aranciata Faito”, da tempo considerata una delle piazze di spaccio più attive della città. Qui i militari hanno sequestrato diverso materiale abbandonato nelle parti comuni dello stabile: cinque stufe a gas del tipo “fungo” risultate rubate – una delle quali già restituita al legittimo proprietario –, 2,5 grammi di marijuana, 2,5 grammi di crack e una pistola ad avancarica con innesco a pietra focaia. Il tutto è stato sequestrato.

L’operazione “Continuum Bellum 3” conferma ancora una volta l’attenzione alta dei carabinieri della compagnia di Castellammare e dello squadrone cacciatori eliportato Sicilia nella lotta contro il traffico di droga e la diffusione di armi clandestine, fenomeni che continuano a preoccupare l’area stabiese e i Monti Lattari.

mail: provnasalastampa@carabinieri.it