Castellammare – Fiume Sarno: Cimmino scrive ai sindaci dei Comuni interessati per fare fronte comune nella battaglia contro l’inquinamento

“Sin dall’inizio del mio mandato, con lettere agli organi competenti e con la partecipazione dell’amministrazione alle manifestazioni pubbliche, nonché con una capillare azione di sorveglianza alla Foce del Sarno, ho reso chiaro l’intento di non permettere il perdurare di una situazione che per me, come sono sicuro per voi tutti, è corretto definire vergognosa ed indegna di una società civile”. Così il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino che nelle scorse ore ha inviato una lettera ai sindaci dei Comuni interessati dall’emergenza fiume Sarno.