Castellammare – Evade dai domiciliari, arrestato 43enne

Ieri notte gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Giuseppe Cosenza presso l’abitazione di un uomo sottoposto agli arresti domiciliari per furto poiché era scattato l’allarme del braccialetto elettronico.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno verificato l’assenza dell’uomo che, poco dopo, è stato rintracciato in via Nocera e trovato in possesso di un cacciavite con cui aveva manomesso il dispositivo elettronico.

M.L.M, 43enne di Castellammare, è stato arrestato per evasione, danneggiamento del sistema di controllo elettronico da remoto e porto di oggetti atti ad offendere.