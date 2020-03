Castellammare – Emergenza COVID19, stop ai cantieri edili pubblici e privati, Cimmino: “Restare fuori per il tempo strettamente indispensabile”

Tutti gli amministratori di condominio dovranno provvedere alla sanificazione degli spazi comuni e dei cortili, inoltrando all’ufficio ambiente del Comune le certificazioni delle sanificazioni effettuate.

Ho emanato oggi un’ordinanza per chiedere misure più restrittive a tutela della salute pubblica di tutti i cittadini stabiesi. Chi si reca a fare la spesa o in farmacia o porta a spasso il cane, ha il dovere restare fuori per il tempo strettamente indispensabile e in aree contigue al proprio domicilio.

Saranno sospesi da domani, inoltre, tutti i cantieri edili pubblici e privati, eccezion fatta per i casi in cui la sospensione possa generare pericoli per la pubblica e privata incolumità. Non sarà possibile, infine, accendere fuochi, in particolare per residui vegetali e sterpaglie, né usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville. –