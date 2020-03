Castellammare- Emergenza Covid19, secondo caso in città, 66enne positivo

C’è un secondo caso accertato di coronavirus a Castellammare di Stabia. Si tratta di un 66enne medico, che mi ha comunicato l’esito positivo del tampone a cui è stato sottoposto nelle scorse ore, a seguito dei sintomi febbrili e dei problemi respiratori che accusava da qualche giorno.

Il paziente è attualmente ricoverato presso l’ospedale di Sorrento, in attesa del trasferimento in rianimazione, mentre il suo nucleo familiare è in isolamento domiciliare. Ho sentito telefonicamente il nostro concittadino per sincerarmi sulle sue condizioni. E a lui, a nome di tutta la città, ho rivolto l’augurio di guarire presto e di vincere questa battaglia. -Gaetano Cimmino