Castellammare – Emergenza COVID19, denunciate 6 persone, Cimmino: “C’è in gioco la vita di tutti, riducete al minimo le uscite”

La polizia municipale ha denunciato oggi 6 persone che circolavano in città senza valida motivazione. Per tutte loro scatterà la quarantena obbligatoria per 14 giorni, in conformità all’ordinanza regionale del 13 marzo 2020.

Niente sconti per chi non si adegua alle regole: due settimane in quarantena per chi esce di casa senza motivo. Questa è la linea che abbiamo adottato e continueremo ad adottare a tutela della salute di tutti i cittadini. C’è in gioco la vita di tutti e non è accettabile che a causa di qualche imbecille possa essere messa in pericolo l’incolumità delle persone.

Nel corso dell’attività odierna di monitoraggio del territorio, sono stati effettuati oltre 100 controlli a persone munite di autocertificazione, tutte con valida motivazione per uscire di casa, mentre ad un esercizio commerciale è stata elevata una sanzione amministrativa per la non conformità alle direttive imposte nell’ordinanza sindacale n° 13 del 4 marzo 2020.

Ai cittadini chiedo un ulteriore sforzo: non bisogna uscire di casa se non è strettamente necessario. Riducete al minimo le uscite e gli spostamenti, evitateli del tutto se non c’è urgenza. Siamo dinanzi ad un’emergenza sanitaria mondiale, che dobbiamo affrontare con pazienza, senso di responsabilità e maturità. Insieme ce la faremo. Gaetano Cimmino.