Castellammare – Emergenza COVID19, controlli sul territorio: sanzione per una palestra aperta

Prosegue senza sosta l’attività quotidiana di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio in conformità alle direttive previste dal Dpcm del premier Conte.

La polizia municipale, agli ordini del comandante Alfonso Mercurio e dei capitani Cirillo e Bisogni, ha sorpreso nel pomeriggio una palestra in centro che esercitava la sua attività con 3 persone intente ad allenarsi al suo interno. Per il titolare della palestra e per i presenti è scattata la denuncia, con segnalazione al Prefetto per disporre la sanzione e la chiusura dell’esercizio per un periodo compreso tra 5 e 30 giorni, al momento della riapertura di tutte le attività sul territorio nazionale.

Il nucleo di polizia commerciale, inoltre, ha elevato 3 verbali nei confronti di altrettanti esercizi commerciali per mancata esposizione dei prezzi dei prodotti in vendita, mentre per un altro esercizio è scattata la denuncia a causa dell’assenza della Scia.

Nella giornata odierna, sono stati oltre 130 i controlli effettuati alle persone in strada, tutte con autocertificazione e valida motivazione per uscire di casa, mentre proseguono i check point sul viale Europa e nei punti nevralgici della città, dalla periferia al centro. –

Gaetano Cimmino