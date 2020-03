Castellammare – Emergenza COVID19, 57enne positiva, sale ad 11 il numero dei contagi

Anche stasera ci tocca purtroppo registrare un altro caso di positività al coronavirus (Covid-19) a Castellammare di Stabia. Si tratta della madre della ragazza a cui stamattina è stato comunicato l’esito positivo del tampone.

La donna, 57 anni, aveva mostrato sintomi febbrili e problemi respiratori da alcuni giorni ed era stato pertanto sottoposta al tampone, risultato stasera positivo al Covid-19. Lei e la figlia sono attualmente in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, mentre il marito, anch’egli positivo al virus, è ricoverato all’ospedale di Scafati in condizioni stabili. All’intera famiglia va il mio più sincero e affettuoso augurio di pronta guarigione: sono sicuro che riuscirete a riprendervi in fretta e a vincere questa battaglia.

Il bilancio attuale include ora 11 persone contagiate da coronavirus a Castellammare di Stabia: 8 sono tuttora positive, 2 delle quali ricoverate in ospedale, 2 sono decedute, una è guarita. La polizia municipale in giornata ha controllato oggi 184 persone, tutte con valida motivazione per circolare in strada, e 5 esercizi commerciali, in cui non sono state riscontrate irregolarità. In isolamento domiciliare ci sono attualmente 129 cittadini, tutti venuti a contatto con pazienti positivi al Covid-19 o con casi sospetti, in attesa dell’esito del tampone. –

Gaetano Cimmino