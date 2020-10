Castellammare – Emergenza Covid-19, venti nuovi casi in città: positivi anche tre bambini

“Anche oggi, in linea con i riscontri che emergono dalla Regione Campania, registriamo un numero notevole di contagi a Castellammare di Stabia. Sono 20 i cittadini che hanno ricevuto l’esito positivo del tampone, 3 dei quali sono bambini nati nel 2013”. Lo rende noto il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.

“Il momento è molto delicato e impegnativo. Ed è tanta la preoccupazione per l’incremento dei contagi che, soprattutto nell’ultima settimana, sta raggiungendo picchi importanti. Sono in contatto costante con l’Asl e la Regione Campania per coordinare tutte le attività necessarie alla tutela della salute pubblica, spiega il sindaco.

E mi attiverò anche per avviare un’attività congiunta con le forze dell’ordine, al fine di potenziare i controlli sul territorio comunale. Il rispetto delle regole è fondamentale per limitare la diffusione del contagio: indossiamo tutti correttamente la mascherina, evitiamo i luoghi affollati, osserviamo in modo rigoroso tutte le disposizioni regionali e nazionali vigenti. Occorrono maturità e senso di responsabilità da parte di tutti i cittadini per vincere questa sfida. Insieme ce la faremo”, conclude Cimmino.

Ecco i link in cui potrete trovare gli ultimi provvedimenti:

GOVERNO ➡️ http://bit.ly/Dpcm18ottobre2020

REGIONE ➡️ https://bit.ly/Ordinanza82Campania

PROTEZIONE CIVILE ➡️ http://bit.ly/CovidMappaContagi

ANCI CAMPANIA ➡️ http://bit.ly/AnciZoneRosse