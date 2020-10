Castellammare – Emergenza Coronavirus, quattro nuovi casi e cinque guariti

“L’Asl ci ha comunicato che 4 cittadini di Castellammare di Stabia sono risultati oggi positivi al Covid-19 e che 5 sono invece i cittadini stabiesi dichiarati ufficialmente guariti nelle ultime ore”. Lo rende noto il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.

“L’azienda sanitaria ci ha inoltrato gli esiti positivi dei tamponi effettuati ad una 26enne, a due 42enne e ad una 47enne, unitamente alla guarigione di un 65enne, di una 27enne, di una 44enne, di un 41enne e di un 57enne.

Mi rincuora sapere che numerosi cittadini contagiati sono riusciti a vincere in tempi brevi la loro battaglia col virus, ma non nascondo la mia preoccupazione per la crescita sempre più importante dei contagi nella nostra città, prosegue il sindaco.

Questo flusso anomalo va affrontato con maturità e senso di responsabilità, rispettando le regole con rigore. È necessario indossare sempre la mascherina ed evitare gli assembramenti. Insieme riusciremo a vincere questa sfida. Insieme ce la faremo”, conclude Cimmino.