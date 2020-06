Castellammare – Emergenza Coronavirus, guariti una 14enne e un 83enne

“L’Asl ci ha comunicato che altri due cittadini positivi al Covid-19 sono ufficialmente guariti. Si tratta di una 14enne e di un 83enne, che erano risultati entrambi positivi lo scorso 9 giugno e che di recente si sono sottoposti a due tamponi consecutivi con esito negativo, ragion per cui l’Asl ha dichiarato la guarigione dei due pazienti e ha revocato l’isolamento domiciliare”. Lo rende noto il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino.

“Resta soltanto un cittadino tuttora positivo al virus, a cui auguro di guarire in fretta e di rimettersi presto, mentre in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva sono rimasti 2 cittadini, spiega il sindaco. La situazione è sensibilmente migliorata, ma non possiamo ancora abbassare la guardia e dobbiamo continuare a rispettare le regole: indossare la mascherina nei luoghi chiusi o affollati ed evitare gli assembramenti. Insieme stiamo vincendo questa sfida. Insieme ce la faremo”, conclude Cimmino.