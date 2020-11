Castellammare – Emergenza Coronavirus, ecco le agevolazioni sui tributi locali

“Il momento che stiamo vivendo è delicato, ma voglio tranquillizzare le famiglie che vivono in condizioni di disagio in questa fase impegnativa. Abbiamo in programma una serie di misure e agevolazioni sui tributi locali per le attività commerciali in ginocchio a causa del Covid”. Lo rivela il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino.

“A seguito di un proficuo confronto con l’assessore al bilancio Stefania Amato, con il presidente della I commissione Salvatore Gentile e con Soget, ho disposto apposito atto di indirizzo al dirigente del settore finanze per l’azzeramento della Tari per un altro mese, dopo i tre già previsti durante il primo lockdown, per le attività commerciali che ne avevano già fatto richiesta. E ho chiesto la riapertura fino al 31 dicembre 2020 dei termini per le agevolazioni Tari alle attività commerciali che ancora non avevano presentato l’istanza, spiega il sindaco.