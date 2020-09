Castellammare – Emergenza Coronavirus: due nuovi casi e due guarigioni

“L’Asl ci ha comunicato che altri due cittadini di Castellammare di Stabia sono risultati positivi alla Covid-19. Si tratta di una 59enne di origini ucraine, che si è sottoposta al tampone all’aeroporto di Capodichino, il cui esito ha confermato il contagio da Covid, ed un 41enne. La donna è asintomatica e si trova in isolamento domiciliare, come gli altri 20 pazienti che in questi giorni stanno affrontando la loro battaglia col virus e i 106 cittadini tuttora in quarantena.

Sono guariti, invece, due cittadini posti in isolamento nella prima decade di agosto. Si tratta di una 19enne e di una 74enne che hanno vinto la loro battaglia contro il coronavirus.

Stiamo vivendo un momento delicato e dobbiamo tenere sempre alto il livello di attenzione. Rispettiamo le regole perché la leggerezza di un singolo può compromettere la salute di centinaia di cittadini. Insieme vinceremo questa sfida. Insieme ce la faremo”.

Così il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.