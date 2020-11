Castellammare – Emergenza Coronavirus: didattica a distanza prorogata fino al 13 dicembre

“Ho appena firmato un’ordinanza per prorogare la sospensione delle attività didattiche in presenza fino al 13 dicembre 2020. Il numero dei contagi è in calo a seguito dell’applicazione della zona rossa in Campania, ma proprio per questo motivo non possiamo mollare la presa.