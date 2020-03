Castellammare – Emergenza Coronavirus, Cimmino: “Siamo a rischio tutti, non bisogna abbassare la guardia” [VIDEO]

“Siamo a rischio tutti, non bisogna abbassare la guardia. Ora basta, bisogna restare a casa: ho compulsato i miei uomini della polizia municipale. Solo ieri sono state elevate sei denunce. I denunciati di ieri e quelli che verranno dovranno trascorrere in isolamento due settimane. Un plauso ai cittadini che stanno rispettando le regole per il bene di tutti e per uscire presto dall’emergenza. Una manica di irresponsabili non può vanificare gli sforzi di tutti. Grazie anche alle Politiche sociali ed agli operatori della buona informazione che ogni giorno lottano contro le fake news”. Cosi il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino.