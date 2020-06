Castellammare – Emergenza Coronavirus: altro caso in città, positiva una 50enne

“L’Asl ci ha comunicato che un altro cittadino stabiese è risultato positivo al Covid-19. Si tratta di una 50enne che ha ricevuto oggi l’esito positivo del tampone a cui era stata sottoposta nei giorni scorsi a causa di alcuni sintomi febbrili. Alla donna, che si trova in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva, auguro una pronta guarigione, al pari degli altri 3 cittadini stabiesi attualmente positivi al coronavirus”. Lo rende noto il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino.

“I dati odierni, in ogni caso, confermano che il virus è ancora in circolo e che il pericolo non è scampato. Bisogna prestare sempre molta attenzione e rispettare le regole per non vanificare gli sforzi e i sacrifici compiuti finora. È obbligatorio ed è vitale indossare correttamente la mascherina ed evitare assembramenti e luoghi affollati. Continuiamo a restare uniti e a remare insieme in questa fase di convivenza col virus. Insieme ce la faremo”, conclude Cimmino.