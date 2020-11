Castellammare – Emergenza Coronavirus: 83 nuovi positivi e 82 guarigioni

“Come purtroppo di consueto, con l’inizio della settimana e l’alto numero di tamponi lavorati, torna a salire il numero dei nuovi contagiati al coronavirus (Covid-19) in città. Conforta però il gran numero di cittadini guariti. La strada per abbassare la curva dei contagi è tracciata, adesso bisogna remare tutti in un’unica direzione.