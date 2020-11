Castellammare – Emergenza Coronavirus: 68 nuovi casi e 46 guarigioni

In totale sono stati lavorati 352 tamponi, per cui resta molto alta la percentuale del rapporto con i nuovi positivi: siamo al 19,3%. Infine, il dato dei guariti: per 46 persone l’incubo del coronavirus è finito”. Così il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino.