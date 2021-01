Castellammare – Emergenza Coronavirus: 58 nuovi casi e 46 guariti

Specifichiamo che, per quanto riguarda il dato degli attuali positivi in città, la statistica è in aggiornamento in quanto oggetto di verifica sulla base delle persone dichiarate guarite a partire da novembre, comprese le comunicazioni riguardanti la circolare del ministero della Salute del 12 ottobre 2020 riguardante la fine del periodo di isolamento domiciliare fiduciario al 21esimo giorno dall’esecuzione del primo tampone che ha dato esisto positivo. In questi casi, infatti, il periodo di isolamento termina automaticamente se non si sono mai presentati sintomi oppure se da oltre una settimana non si presentano sintomi della malattia.