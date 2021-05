Castellammare – Emergenza Coronavirus: 3 nuovi casi e 32 guarigioni

“La Regione Campania e l’Asl Na 3 Sud ci hanno comunicato che sono 3 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al coronavirus (Covid-19) il 9 maggio 2021. Tra i nuovi contagiati un bambino di 9 anni. 2 persone stanno accusando sintomi lievi della malattia.

Sono stati lavorati complessivamente 66 tamponi per cui la percentuale dei nuovi positivi rispetto ai tamponi effettuati è al 4,5%. 32, invece, i cittadini di Castellammare che hanno sconfitto il coronavirus.

Ricordiamo che il numero riguardante gli attuali positivi scaturisce a seguito di una verifica avviata sugli effettivi guariti e sulle persone che hanno terminato l’isolamento, in cooperazione con l’Uopc dell’Asl. L’aggiornamento delle piattaforme di riferimento per i positivi e i guariti ha consentito alla struttura operativa delle autorità sanitarie di procedere ad una ricognizione per ricostruire tutti i profili relativi ai guariti e alle persone che hanno concluso l’isolamento domiciliare.

Inoltre l’Asl Na 3 Sud ha attivato un servizio informativo telefonico specifico al numero 081 9633169 per informazioni sulla campagna vaccinale. L’obiettivo è quello di fornire informazioni complete, obiettive ed accurate per favorire un’ampia adesione alla campagna vaccinale contro il Covid-19.

Specifichiamo che il dato dei nuovi positivi riguarda i “primi positivi”, ovvero cittadini che presentano positività al virus per la prima volta, e che non vengono conteggiate le eventuali successive positività ai tamponi di controllo”. Così il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.