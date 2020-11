Castellammare – Emergenza Coronavirus: 23 nuovi casi e 29 guariti

“Pochi tamponi effettuati nelle ultime 24 ore ma il rapporto con i nuovi positivi in percentuale resta alto. I guariti, dopo moltissimo tempo, superano in numero i contagi. I dati che ci hanno comunicato oggi Asl Na 3 Sud e Regione Campania ci dicono che in totale sono 23 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al coronavirus.

Di questi fortunatamente solo 6 presentano sintomi della malattia in maniera lieve. Sono stati lavorati 171 tamponi per cui resta molto alta la percentuale di positivi rilevati rispetto ai test: siamo al 13,4 circa. Inoltre, come già accennato, sono guarite 29 persone.