Castellammare – Emergenza Coronavirus, 14 nuovi casi in città

“La Regione Campania ci ha comunicato in queste ore che altri 14 cittadini stabiesi sono risultati positivi al coronavirus (Covid-19). Solamente 2 persone presentano sintomi della malattia.

In totale sono stati lavorati 170 tamponi, molti in meno rispetto alla media giornaliera come ogni fine settimana. Nonostante il numero ridotto di tamponi, però, la percentuale di positivi rilevati è migliorata. Il rapporto tra tamponi lavorati e casi positivi è dell’8%, molto meno rispetto al 15% delle passate 24 ore”. Così il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.