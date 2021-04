Castellammare – Emergenza Coronavirus: 14 nuovi casi e 31 guariti

Sono stati lavorati complessivamente 165 tamponi per cui la percentuale dei nuovi positivi rispetto ai tamponi effettuati è all’8,4%. 31, invece, i cittadini di Castellammare che hanno sconfitto il coronavirus.

A seguito di una verifica avviata sugli effettivi guariti e sulle persone che hanno terminato l’isolamento, in cooperazione con l’Uopc dell’Asl, risultano oggi 249 i cittadini positivi a Castellammare di Stabia. L’aggiornamento delle piattaforme di riferimento per i positivi e i guariti ha consentito alla struttura operativa delle autorità sanitarie di procedere ad una ricognizione per ricostruire tutti i profili relativi ai guariti e alle persone che hanno concluso l’isolamento domiciliare. Aggiornato anche il triste conteggio dei decessi causati dal Covid.