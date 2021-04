Castellammare – Emergenza Coronavirus: 14 nuovi casi e 25 guariti

Il dato riguardante gli attuali positivi in città è al momento in aggiornamento poiché le autorità sanitarie hanno avviato una verifica degli effettivi guariti e delle persone che hanno terminato l’isolamento. Nelle prossime ore saremo in grado di restituire il dato con ogni probabilità in forte ribasso.