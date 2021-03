Castellammare – Emergenza Coronavirus: 122 nuovi casi e 95 guariti

“La Regione Campania e l’Asl Na 3 Sud ci hanno comunicato che sono 122 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al coronavirus (Covid-19) oggi 10 marzo 2021. Tra i nuovi contagiati ci sono sedici bambini tra i 2 ed i 9 anni, undici ragazzi tra i 10 ed i 17 anni e tre persone di 81, 82 ed 83 anni.

Sono stati lavorati complessivamente 661 tamponi per cui la percentuale dei nuovi positivi rispetto ai tamponi effettuati è al 18,4%. Si conferma la tendenza in lieve miglioramento registrata nella settimana dall’1 al 7 marzo con le misure restrittive decise dall’amministrazione comunale di Castellammare di Stabia. Bene i guariti: 95 persone hanno sconfitto il virus.

Ricordiamo che l’Asl Na 3 Sud ha attivato un servizio informativo telefonico specifico al numero 081 9633169 per informazioni sulla campagna vaccinale. L’obiettivo è quello di fornire informazioni complete, obiettive ed accurate per favorire un’ampia adesione alla campagna vaccinale contro il Covid-19.

Specifichiamo che il dato dei nuovi positivi riguarda i “primi positivi”, ovvero cittadini che presentano positività al virus per la prima volta, e che non vengono conteggiate le eventuali successive positività ai tamponi di controllo.

Attualmente è in vigore a Castellammare di Stabia la “Zona Rossa rafforzata” come da ordinanza sindacale n. 98 del 5 marzo 2021, disponibile al link in basso. Qui in basso anche l’ordinanza regionale n. 6 del 27 febbraio 2021 con la quale è sospesa l’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0 – 6 anni) nonché delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle Università. Con ordinanza del 5 marzo, infine, il ministero della Salute ha collocato la Regione Campania in Area Rossa”. Così il sindaco Gaetano Cimmino.