Castellammare – Emergenza Coronavirus: 113 casi nel nuovo anno, 39 i guariti

“La Regione Campania e l’Asl Na 3 Sud ci hanno comunicato che sono 113 i cittadini di Castellammare di Stabia risultati positivi al coronavirus (Covid-19) nel periodo dal 31 dicembre 2020 al 7 gennaio 2021. Il periodo di riferimento si sovrappone in parte e va inteso in aggiunta a quanto già reso noto nei giorni scorsi da questo Ente per un ritardo nella comunicazione dei dati pervenuti da parte delle autorità sanitarie.