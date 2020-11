Castellammare – Emergenza Coronavirus: 100 nuovi casi in città, 32 in Rsa

“Ancora una brutta giornata per quanto riguarda il bilancio dei contagi di oggi 13 novembre 2020 a Castellammare di Stabia. Regione Campania ed Asl Na 3 Sud ci hanno comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati registrati ulteriori 100 casi di cittadini risultati positivi al coronavirus (Covid-19)”. Lo rende noto il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.

“Tra di essi ci sono 32 casi riconducibili al focolaio scoppiato presso la Residenza Sanitaria Assistenziale denominata “Oasi San Francesco” nella zona di Quisisana. Si tratta di persone anziane per cui la situazione dev’essere seguita con particolare cautela dalle autorità sanitarie, spiega il sindaco.

Dei 100 positivi, inoltre, solo 19 risultano avere sintomi della malattia, ma un caso desta maggiore preoccupazione. Si tratta di una 78enne, non residente nella Rsa Oasi San Francesco, che presenta sintomi severi e, come già accaduto per un’altra nostra concittadina, invito tutti ad augurarle una pronta guarigione.

Anche a causa della problematica sorta nella Rsa, l’età media dei nuovi contagiati risulta più avanzata. Tra i 100 ci sono comunque tre ragazzi di 13, 15 e 17 anni. Il totale dei tamponi lavorati nelle ultime 24 ore è di 355″, conclude Cimmino.