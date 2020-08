Castellammare – Due cittadini positivi al Coronavirus

“L’Asl ha comunicato che due cittadini sono risultati positivi al Covid-19 a Castellammare di Stabia. Si tratta di un 57enne e di una 19enne, entrambi collegati al focolaio ormai noto di queste ore, che attualmente si trovano in isolamento domiciliare con i rispettivi nuclei familiari”. Lo rende noto il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.

“Ai due cittadini contagiati auguro di rimettersi in fretta e di vincere la loro battaglia contro il virus. E mi rivolgo a tutta la comunità stabiese: non abbassate la guardia e rispettate tutte le regole, prosegue il sindaco. Il virus è ancora in circolazione e negli ultimi giorni stiamo avendo la prova concreta di quanto sia subdolo e infido. Per questo motivo è fondamentale prestare la massima attenzione ed essere responsabili e maturi, come abbiamo già dimostrato soprattutto durante i due mesi del lockdown.

Ricordo inoltre che tutti coloro che sono stati ospiti delle strutture ricettive indicate nell’ordinanza regionale hanno obbligo di autoisolamento fiduciario per 14 giorni, coordinandosi con il proprio medico di base.

A breve annuncerò nuove misure per il contenimento del contagio in città. Restiamo uniti e remiamo insieme per superare nel migliore dei modi il momento impegnativo e vincere questa sfida. Insieme ce la faremo”, conclude Cimmino.