Castellammare – Droga in casa, arrestato 49enne

Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo presso un’abitazione di un uomo in salita Quisisana in cui hanno rinvenuto due bilancini, diverso materiale per il confezionamento della droga e 4 telecamere collegate ad un impianto di videosorveglianza che inquadrava il perimetro esterno dell’edificio.

I poliziotti, con il supporto dell’Unità Cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale, hanno trovato, sotto un’aiuola del cortile dell’edificio, due buste con 7 involucri di canapa indiana del peso complessivo di circa 1,1 Kg e 5 involucri contenenti 1,4 kg circa di hashish.

F. d’A. R., stabiese di 49 anni sottoposto alla misura della sorveglianza speciale, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per violazione dei relativi obblighi.