Castellammare – Droga, arrestato pusher 19enne

CASTELLAMMARE DI STABIA: Carabinieri arrestano pusher 19enne

I carabinieri della sezione radiomobile di Castellammare di Stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio V.D.A, 19enne stabiese già noto alle forze dell’ordine.

Era in Via Sarnelli,nell’angolo di strada che svolta in Via salita de turris.

Aveva appena consegnato a due uomini in scooter un piccolo involucro, in cambio di una banconota.

I “clienti” sono fuggiti e si sono dileguati nelle viuzze della città mentre D.A.V si è dovuto arrendere alle manette. Addosso due stecchette di hashish e 30 euro in contante ritenuto provento illecito.

In attesa di giudizio è stato sottoposto ai domiciliari.

D.A.V, nato a Castellammare di Stabia 24.04.2003