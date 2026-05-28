Castellammare – Droga, armi e munizioni nello scooter, arrestato 25enne

Pubblico Ufficiale, detenzione di arma clandestina, detenzione abusiva di munizionamento e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione della donna. Durante tali fasi, la stessa ha tentato di allontanarsi passando dal balcone verso un appartamento adiacente, ma è stata bloccata non senza difficoltà.

Pertanto, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori, con la collaborazione di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno controllato un motoveicolo in uso alla prevenuta. Nel vano sottosella sono stati rinvenuti una pistola modificata e priva di matricola, 12 cartucce cal. 9, circa 49 grammi di marijuana, 17 grammi circa di cocaina, materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione e un coltello con residui di sostanza stupefacente.

Per tali motivi, l’indagata è stata tratta in arresto dal personale operante.