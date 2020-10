Castellammare – Dieci nuovi casi di Coronavirus in città

“L’evolversi della diffusione del contagio continua a coinvolgere la nostra città, in linea con quanto accade in Regione Campania e su tutto il territorio nazionale. Sono 10 i cittadini di Castellammare di Stabia che oggi sono risultati positivi al Covid-19. Sono in diretto contatto con l’Asl e con la Regione Campania per concertare tutte le azioni necessarie a contenere l’emergenza epidemiologica in questo momento così impegnativo. Non registriamo al momento alcun focolaio attivo, il contagio è diffuso in varie zone della città.

Siamo costantemente al lavoro per la tutela della salute pubblica e non ci fermeremo un istante. In questa fase occorre la collaborazione di tutti per superare questa fase delicata. Invito i cittadini ad osservare le regole, ad indossare sempre la mascherina, a rispettare il distanziamento sociale: ogni leggerezza rappresenta un fattore di rischio per l’intera popolazione. Restiamo uniti e remiamo insieme, rispettando le disposizioni indicate dai Dpcm e dalle ordinanze regionali. Insieme vinceremo questa sfida. Insieme ce la faremo”. Così il sindaco di Castellammare di Stabia Gaetano Cimmino.