Castellammare di Stabia – Spaccio itinerante, 22enne arrestato

I carabinieri della sezione operativa di Castellammare di Stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 22enne del posto già noto alle ffoo.

Era nella centrale Piazza Giovanni XXIII, seduto sullo scooter che utilizzava come mezzo itinerante per consegnare droga. Aveva appena ceduto una pallina di cocaina ad un “cliente” sfuggito al controllo.

Bloccato e perquisito è stato trovato in possesso di altre 6 dosi della stessa polvere bianca e una stecchetta di hashish. Nelle tasche anche 670 euro in contante ritenuto provento illecito.

Il giovane è finito in manette e poi ai domiciliari, in attesa di giudizio.