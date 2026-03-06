Castellammare di Stabia – Spaccia ma è ai domiciliari, 40enne arrestato

I Carabinieri della stazione di Castellammare di Stabia hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio A. d. L., 40enne del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari.

I militari impiegati nel servizio pattugliamento del territorio hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del 40enne ai domiciliari. L’uomo è in casa ma il suo atteggiamento non convince. I carabinieri iniziano ad ispezionare l’appartamento e insieme al personale del nucleo cinofili trovano un panetto da 100 grammi di hashish ancora da suddividere e 10 dosi già pronte per la vendita. Rinvenuto anche materiale per il confezionamento e due bilancini di precisione. Sequestrati tre cellulari utilizzati dal 40enne.

L’uomo è stato portato in carcere è ora in attesa di giudizio.