Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne di Lettere, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
Nello specifico, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Padre Kolbe a Castellammare di Stabia, hanno controllato un uomo a bordo di uno scooter trovandolo in possesso di un involucro di cocaina del peso di circa 350 grammi.
Per tali motivi, il prevenuto è stato tratto in arresto dal personale operante.
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