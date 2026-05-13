Castellammare di Stabia – Nasconde droga in casa, arrestato 27enne

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 27enne con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Castellammare di Stabia, con la collaborazione di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso uno stabile in uso al predetto, dove hanno rinvenuto 405 involucri di crack del peso di circa 101 grammi, un bilancino di precisione e 1.062 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, chiaro provento dell’attività delittuosa.

Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.