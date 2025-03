Castellammare di Stabia – I carabinieri arrestano due persone durante i controlli a largo raggio

Controlli a largo raggio per i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia nella cittadina bagnata dal mare a sud di Napoli. 140 le persone identificate e 63 i veicoli controllati.

Durante le operazioni effettuate con il prezioso contributo delle unità cinofili di Sarno e degli agenti della Polizia municipale sono state arrestate 2 persone.

A finire in manette G. S. e suo figlio S.. I due devono rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio. I carabinieri hanno perquisito l’abitazione dei 2 e hanno trovato, in diverse stanze dell’appartamento, 164 grammi di hashish, 492 grammi di marijuana e 15 grammi di cocaina.

Non sono mancati i controlli a codice della strada durante i quali un 15enne è stato trovato alla guida di uno scooter con il telaio cancellato. Il ragazzino deve rispondere di ricettazione. Denunciato anche un 26enne che, in sella al proprio scooter, non aveva mai conseguito la patente con recidiva nel biennio.

Sono 28 le contravvenzioni al codice della strada che sono state elevate.