Castellammare di Stabia/Gragnano – Servizio di alto impatto dei carabinieri, in manette un 55enne

Servizio di alto impatto per i miliari della compagnia di Castellammare di Stabia.

Nel bilancio un arresto, una persona denunciata, una persona segnata alla Prefettura per uso personale di droga e 5 le sanzioni al codice della strada elevate. Sequestrate anche 12 dosi cocaina e 2,3 grammi di marjuana trovate in via Spinola a Gragnano. La droga era nascosta sotto alcune pietre.

A finire in manette è un 55enne, già noto alle forze dell’ordine già agli arresti domiciliari. L’uomo trovato in strada dai militari dovrà rispondere di evasione.

Durante un controllo alla circolazione stradale i carabinieri denunciavano per porto abusivo di armi un 23enne trovato in possesso di un coltello di 19 centimetri nascosto sotto la sella.