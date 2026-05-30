Castellammare di Stabia, Gragnano e Casola di Napoli – Controlli sul territorio, il bilancio

Castellammare di Stabia, Gragnano e Casola di Napoli: L’operazione “Continuum Bellum” ma anche gli scooter elettrici. Controlli straordinari del territorio

Operazione “Continuum Bellum”. I militari della Compagnia di Castellammare di Stabia insieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia e agli agenti della locale Polizia Municipale, hanno eseguito un importante servizio straordinario di controllo del territorio contro la criminalità diffusa, il traffico di sostanze stupefacenti e il rispetto del codice della strada.

Durante le operazioni è stato arrestato un uomo, in esecuzione del provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzione Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata. L’uomo dovrà scontare la pena di 4 anni e 10 mesi di reclusione per i reati di omessa dichiarazione e occultamento o distruzione di documenti contabili.

Stessa sorte anche per un altro uomo. L’uomo, in forza al provvedimento emesso dall’Ufficio Esecuzione Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lodi, dovrà scontare la pena di 2 anni e 5 mesi di reclusione per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Denunciato un 29enne trovato in possesso di due cartucce calibro 12.

A Castellammare di Stabia, a via Campo di Mola – all’interno di una cassetta postale abbandonata nell’androne di un palazzo – sono state trovate diverse dosi di crack. A Gragnano in via Bagnuoli i carabinieri hanno trovato altre dosi di marijuana, di hashish e un bilancino di precisione. Era tutto nascosto lungo il muro perimetrale della strada.

A Casola di Napoli, nel muro perimetrale di contenimento di via Monticelli, trovati alcuni grammi di cocaina suddivisi in 6 dosi pronte alla vendita.

Segnalate alla prefettura ben 16 persone trovate in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente.

Non solo droga. Nelle stesse ore, grazie al personale della Motorizzazione Civile di Napoli, è stato svolto un servizio finalizzato alla verifica delle caratteristiche tecniche delle biciclette a pedalata assistita. L’attività ha portato 23 contravvenzioni al Codice della Strada per un importo complessivo di euro 25.416.

13 violazioni per veicoli privi di immatricolazione, 3 violazioni per assenza di copertura assicurativa, 3 violazioni per guida senza casco, 4 violazioni per guida senza patente poiché mai conseguita. Violazioni contestate a cittadini che erano in sella a delle ebike che, modificate, sono state paragonate a dei veri e propri scooter con tutte le infrazioni del caso.